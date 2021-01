I Regeni depositano in Procura la denuncia contro il Governo | “Ecco perché lo facciamo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dalle parole ai fatti. I, supportati dall’avvocata Ballerini, hanno depositato l’espostoilin. “La vendita nelle navi all’Egitto viola la legge, per questo abbiamo deciso dire l’ Italia”. Le motivazioni sono riportate da Repubblica e fanno riferimento, come anticipato anche da TPI, alla vendita delle due fregate militari alegiziano: tale vendita “è avvenuta in palese violazione della legge”.vendere armi a Paesi che si sono macchiati di “gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dagli organi delle Nazioni Unite o dall’Unione europea” è vietato dalla legge 185 del 1990. Un atto, quello dell’esposto, – prosegue Repubblica – che apre una frattura importante tra la ...