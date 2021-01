I fan di Trump occupano Capitol Hill | scontri e spari | quattro i morti

(Di giovedì 7 gennaio 2021) di Redazione. Immagini che non avremmo mai voluto vedere. Tutto il mondo è sotto shock per un assalto senza precedenti, cone feriti, a...

LiaQuartapelle : Mentre negli USA i repubblicani lo chiamano golpista, in Italia c’è una fan di Trump che sostiene che bisogna fare… - Corriere : I fan di Trump fanno irruzione al Congresso: sospesa la proclamazione di Biden - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - MicPalo : RT @Dio: Donald Trump ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale contro i fan di Donald Trump. E niente, è già perfetta così. #Wa… - LifeInEurope1 : Ieri ai fan (atici) di Trump, Trump ha detto che le elezioni sotto il Governo Trump, sono state rubate alla preside… -

Ultime Notizie dalla rete : fan Trump

Nel giorno in cui la vittoria di Joe Biden sarà ufficializzata dal Congresso, i fan di Donald Trump prendono d’assalto il Campidoglio USA.Una giornata senza precedenti che mette in crisi la democrazia americana. Il giorno in cui a Washington migliaia di sostenitori del presidente uscente degli ...