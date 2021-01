I democratici fanno sul serio: 'Rimuovere immediatamente Donald Trump' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ora si fa sul serio: Rimuovere "immediatamente" il presidente Trump attraverso il 25esimo emendamento o l'impeachment. Lo ha chiesto in una nota il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ora si fa sul" il presidenteattraverso il 25esimo emendamento o l'impeachment. Lo ha chiesto in una nota il leader deial Senato, Chuck Schumer, ...

VittorioSgarbi : #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democ… - rosydesimone1 : RT @ChiodiDonatella: L'ATTACCO A #WHASHINGTON È UN ATTACCO ALLA #DEMOCRAZIA: ULULANO I DEMOCRATICI NOSTRANI, QUELLI CHE NON CI FANNO MANCO… - malubor1 : RT @ChiodiDonatella: L'ATTACCO A #WHASHINGTON È UN ATTACCO ALLA #DEMOCRAZIA: ULULANO I DEMOCRATICI NOSTRANI, QUELLI CHE NON CI FANNO MANCO… - lorenzoonori : RT @VittorioSgarbi: #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democrati… - fghiosso : RT @VittorioSgarbi: #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democrati… -