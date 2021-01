I Dem vincono in Georgia grazie all’astensione Rep. Le responsabilità di Trump e delle sue «fake news» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il risultato del ballottaggio in Georgia fornisce di fatto, anche se per un voto, il controllo del Senato da parte del Partito Democratico evitando un problema di instabilità per la presidenza Joe Biden. I Repubblicani risultarono sconfitti alle Presidenziali per 11.779 voti, l’equivalente dello 0,3% dei voti, mentre al Senato i numeri erano ben diversi con un partito Repubblicano più forte in vista dell’eventuale ballottaggio, ma qualcosa è andato storto e il principale colpevole sarebbe proprio Donald Trump. Il risultato delle Presidenziali in Georgia nel 2020. Infografica del New York Times. Il Presidente Donald Trump aveva denunciato i presunti brogli elettorali nello Stato della Georgia durante la conferenza stampa del 5 novembre 2020, sostenendo addirittura che il controllo ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il risultato del ballottaggio infornisce di fatto, anche se per un voto, il controllo del Senato da parte del Partito Democratico evitando un problema di instabilità per la presidenza Joe Biden. I Repubblicani risultarono sconfitti alle Presidenziali per 11.779 voti, l’equivalente dello 0,3% dei voti, mentre al Senato i numeri erano ben diversi con un partito Repubblicano più forte in vista dell’eventuale ballottaggio, ma qualcosa è andato storto e il principale colpevole sarebbe proprio Donald. Il risultatoPresidenziali innel 2020. Infografica del New York Times. Il Presidente Donaldaveva denunciato i presunti brogli elettorali nello Stato delladurante la conferenza stampa del 5 novembre 2020, sostenendo addirittura che il controllo ...

