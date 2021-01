I cani anti- covid a lavoro in una scuola di Bolzano (Di giovedì 7 gennaio 2021) I cani anti – covid hanno preso servizio nel liceo scientifico di lingua Tedesca di Bolzano. Nell’aula magna della scuola hanno annusato le mascherine degli alunni depositate in delle apposite vaschette in cartone. In caso di sospetto di contagio, gli animali si accucciavano mostrando un probabile pericolo. A questo punto gli studenti si sottoponevano volontariamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Storia incredibile assessore PD si dimette per diventare suora di clausura Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il covid per Regione Lombardia Natale italiano 2018, acquisti tra tradizione e social Terremoto a Palermo oggi 13 Dicembre 2018 Violenza contro i medici, parla Filippo Anelli ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ihanno preso servizio nel liceo scientifico di lingua Tedesca di. Nell’aula magna dellahanno annusato le mascherine degli alunni depositate in delle apposite vaschette in cartone. In caso di sospetto di contagio, gli animali si accucciavano mostrando un probabile pericolo. A questo punto gli studenti si sottoponevano volontariamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Storia incredibile assessore PD si dimette per diventare suora di clausura Zlatan Ibrahimovic testimonial contro ilper Regione Lombardia Natale italiano 2018, acquisti tra tradizione e social Terremoto a Palermo oggi 13 Dicembre 2018 Violenza contro i medici, parla Filippo Anelli ...

