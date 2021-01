Honda - Ripresa la produzione a Swindon

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha riavviato le attività produttive nello stabilimento inglese didopo alcuni giorni di stop causati dalla mancanza di componenti. Lunedì scorso la Casa nipponica era stata costretta a procedere con l'ennesima serrata dopo aver riscontrato nuovi problemi nella catena delle forniture a livello globale. Logistica sotto stress. L'impianto, che nel 2020 ha prodotto poco meno di 110 mila esemplari della Civic e quest'anno è destinato a chiudere i battenti, aveva già subito un primo stop di alcuni giorni verso la metà di dicembre per colpa della carenza di rifornimenti. Superato lo scoglio della Brexit e della stagione natalizia, il sistema della logistica internazionale si trova sempre in una situazione critica. La pandemia del coronavirus ha destabilizzato i normali flussi commerciali globali, con navi ferme nei porti per le misure di ...