Guerra fredda interna alla maggioranza, Conte vs Renzi. Oggi l'incontro decisivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Guerra fredda tra Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, e Matteo Renzi, leader di IV, continua. Il post della Befana in cui il premier annunciava la volontà di incontro con tutti gli alleati di governo, ha fatto sorridere Matteo Renzi. Nonostante questo scontro possa concludersi o con una vittoria politica del Presidente, che a quel punto avrebbe avuto la meglio su tutti i suoi avversari politici. O con una vittoria del senatore di Rignano, e dunque con un nuovo esecutivo che vedrebbe Conte e Casalino lontani da Chigi. Dopo il post di ieri, tornando ai fatti, il leader di Italia Viva è convinto di aver segnato un punto importante, sul Recovery plan come sul "rafforzamento" della squadra di Governo, diventato "imprescindibile" nelle parole del premier.

Ultime Notizie dalla rete : Guerra fredda La guerra fredda dal gas, nuove sanzioni Usa contro il russo Nord Stream 2 e Turkish Stream La Stampa Il sangue di una ragazza a Capitol Hill, simbolo dei valori traditi di una nazione

Muore dopo essere stata raggiunta da un proiettile al petto. La violenza squarcia uno dei luoghi sacri del Paese ...

Libia, crocevia tra Africa e Mediterraneo

«La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi». La famosa frase del generale prussiano Carl Von Clausewitz ben descrive la ...

