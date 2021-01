Guardiola: “Gli ex compagni della Spagna mi escludono per motivi politici”. Canizares: “Ma non ha nemmeno Whatsapp!” (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex portiere della Spagna Santiago Canizares nega che Pep Guardiola sia stato escluso da un gruppo WhatsApp di ex compagni, a causa del suo convinto sostegno all’indipendenza della Catalogna. In un documentario intitolato ‘Play it again, Pep’, il boss del Manchester City ha affrontato le opinioni politiche contrastanti che ha rispetto ai suoi ex compagni di nazionale e ha rivelato di essere stato escluso dal gruppo che usano per tenersi in contatto. Ma parlando a Radio Marca, Canizares – che ha giocato con Guardiola alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 – dice che non è così: “Prima di tutto il gruppo WhatsApp non ha nulla a che fare con la questione politica. Mi ha colpito il fatto che non ci fosse. E mi sono scusato. Non posso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex portiereSantiagonega che Pepsia stato escluso da un gruppo WhatsApp di ex, a causa del suo convinto sostegno all’indipendenzaCatalogna. In un documentario intitolato ‘Play it again, Pep’, il boss del Manchester City ha affrontato le opinioni politiche contrastanti che ha rispetto ai suoi exdi nazionale e ha rivelato di essere stato escluso dal gruppo che usano per tenersi in contatto. Ma parlando a Radio Marca,– che ha giocato conalle Olimpiadi di Barcellona del 1992 – dice che non è così: “Prima di tutto il gruppo WhatsApp non ha nulla a che fare con la questione politica. Mi ha colpito il fatto che non ci fosse. E mi sono scusato. Non posso ...

