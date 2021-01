Grease sotto attacco in UK: film misogino? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 26 dicembre del 2020, la BBC1, manda in onda il famoso musical Grease. I ragazzi e le ragazze più giovani, lo hanno pesantemente criticato, chiedendo alle emittenti televisive di non trasmetterlo mai più, in quanto omofobo, sessista e con chiari riferimenti allo stupro. In Italia la polemica non è stata accolta molto bene, infatti personaggi come Fiorella Mannoia e Giorgio Gori, hanno espresso un forte disappunto per quella che chiamano un’ossessione per il “politicamente corretto”. Grease è un film del 1978, ambientato in una scuola superiore americana degli anni’50, prendendo anche in giro i clichè di quel periodo storico. La contestualizzazione è un dato molto importante. Ha quindi senso definire questo musical misogino? Noi BRAVE abbiamo provato a rispondere. Grease: quali accuse? Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 26 dicembre del 2020, la BBC1, manda in onda il famoso musical. I ragazzi e le ragazze più giovani, lo hanno pesantemente criticato, chiedendo alle emittenti televisive di non trasmetterlo mai più, in quanto omofobo, sessista e con chiari riferimenti allo stupro. In Italia la polemica non è stata accolta molto bene, infatti personaggi come Fiorella Mannoia e Giorgio Gori, hanno espresso un forte disappunto per quella che chiamano un’ossessione per il “politicamente corretto”.è undel 1978, ambientato in una scuola superiore americana degli anni’50, prendendo anche in giro i clichè di quel periodo storico. La contestualizzazione è un dato molto importante. Ha quindi senso definire questo musical? Noi BRAVE abbiamo provato a rispondere.: quali accuse? Gli ...

