Grande Fratello Vip, Antonella Elia l'ha fatta fuori dal vaso: che errore con la De Grenet (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando da bambino Ezio Indiani sognava di lavorare in hotel non avrebbe mai immaginato che da lavapiatti sarebbe, un giorno, diventato il miglior direttore d'albergo al mondo.Ora é alla guida dell'Hotel Principe di Savoia a Milano: qui hanno alloggiato star di tutto il pianeta, dai Rolling Stones a Lady Gaga, da Madonna alla Regina Elisabetta. La sua carriera iniziò negli hotel del lago di Garda dopo aver frequentato l'istituto alberghiero di Gardone; di lì a poco, Indiani partì per la Germania prima e per Santo Domingo poi. Di Paese in Paese ha scalato tutti i livelli del settore: lavapiatti, cuoco, cameriere, commerciale, receptionist, contabile, fino ad approdare al Principe di Savoia, l'albergo più prestigioso di Milano, di cui è general manager. Una carriera piena e pluripremiata quella di Indiani: nel 2002 ha vinto il Premio Hermes, massimo riconoscimento nel settore degli hotel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando da bambino Ezio Indiani sognava di lavorare in hotel non avrebbe mai immaginato che da lavapiatti sarebbe, un giorno, diventato il miglior direttore d'albergo al mondo.Ora é alla guida dell'Hotel Principe di Savoia a Milano: qui hanno alloggiato star di tutto il pianeta, dai Rolling Stones a Lady Gaga, da Madonna alla Regina Elisabetta. La sua carriera iniziò negli hotel del lago di Garda dopo aver frequentato l'istituto alberghiero di Gardone; di lì a poco, Indiani partì per la Germania prima e per Santo Domingo poi. Di Paese in Paese ha scalato tutti i livelli del settore: lavapiatti, cuoco, cameriere, commerciale, receptionist, contabile, fino ad approdare al Principe di Savoia, l'albergo più prestigioso di Milano, di cui è general manager. Una carriera piena e pluripremiata quella di Indiani: nel 2002 ha vinto il Premio Hermes, massimo riconoscimento nel settore degli hotel ...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - Silvia67230752 : RT @star3star3: Frecciatina “scherzosa” di tommy per pier ?? + finale comico con zelletta OGGI ABBIAMO PIÙ CINEMA DEL SOLITO AL GRANDE FRAT… - CambiamentoDel : Dopo Temptation Island e Grande Fratello un altro famoso programma di Canale 5 potrebbe avere presto la sua version… -