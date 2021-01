Grande Fratello Vip 5: Andrea Zelletta riceve un aeroplano da Natalia Paragoni. Ecco il messaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la diffida al Grande Fratello Vip 5 e il silenzio stampa rispetto alla vicenda che la vedrebbe accusata di tradimento nei confronti del suo fidanzato Andrea Zelletta, Natalia Paragoni ha inviato oggi un aeroplano all’indirizzo del suo amato. Il messaggio che ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip 5 recitava: AZ (Andrea Zelletta, ndr.) Noi più forti di tutto. Ti amo. Naty fonte: isaechia.itUn messaggio, questo, che forse ha lo scopo di rassicurare Andrea. Il gieffino, infatti, nonostante creda senza remore alla versione di Natalia Paragoni, sua compagna, aveva cominciato a manifestare alcuni dubbi ... Leggi su trendit (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la diffida alVip 5 e il silenzio stampa rispetto alla vicenda che la vedrebbe accusata di tradimento nei confronti del suo fidanzatoha inviato oggi unall’indirizzo del suo amato. Ilche ha sorvolato la casa delVip 5 recitava: AZ (, ndr.) Noi più forti di tutto. Ti amo. Naty fonte: isaechia.itUn, questo, che forse ha lo scopo di rassicurare. Il gieffino, infatti, nonostante creda senza remore alla versione di, sua compagna, aveva cominciato a manifestare alcuni dubbi ...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - Nunzia35694556 : RT @star3star3: Frecciatina “scherzosa” di tommy per pier ?? + finale comico con zelletta OGGI ABBIAMO PIÙ CINEMA DEL SOLITO AL GRANDE FRAT… - verdequetqverde : RT @star3star3: Frecciatina “scherzosa” di tommy per pier ?? + finale comico con zelletta OGGI ABBIAMO PIÙ CINEMA DEL SOLITO AL GRANDE FRAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "quanto ha giocato". Elisabetta Gregoraci, la più clamorosa delle confidenze intime su Pretelli LiberoQuotidiano.it Elisabetta Gregoraci rivela che non sarà presente al GF Vip. Ecco perchè

Elisabetta Gregoraci non si trova in Italia. Dopo aver passato il Capodanno lontano dal figlio Nathan, infatti, Elisabetta Gregoraci ha deciso di raggiungerlo. In molti, infatti, erano curiosi di sape ...

Grande Fratello Vip, arriva l’aereo di Natalia per Zelletta: la reazione

Dopo il gossip lanciato da Dayane Mello e la diffida al programma, l'ex corteggiatrice ha fatto volare un messaggio nel cielo sopra la Casa per tranquillizzare il fidanzato Andrea ...

Elisabetta Gregoraci non si trova in Italia. Dopo aver passato il Capodanno lontano dal figlio Nathan, infatti, Elisabetta Gregoraci ha deciso di raggiungerlo. In molti, infatti, erano curiosi di sape ...Dopo il gossip lanciato da Dayane Mello e la diffida al programma, l'ex corteggiatrice ha fatto volare un messaggio nel cielo sopra la Casa per tranquillizzare il fidanzato Andrea ...