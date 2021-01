Grande Fratello, la storica vincitrice Federica Lepanto è incinta: ecco chi è il padre (Di giovedì 7 gennaio 2021) Federica Lepanto aspetta il suo primo figlio dall’attuale fidanzato, Cristian Piccilli, che lei stessa qualche mese fa aveva presentato sui social. La 27enne di Agropoli (Salerno) è stata la vincitrice a furor di popolo del Grande Fratello 14 condotto da Alessia Marcuzzi, ovvero l’ultima versione “Nip” del popolare reality show di Canale 5 prima delle ultime due che com’è noto sono state condotte da Barbara d’Urso. Federica Lepanto incinta del fidanzato Cristian Sul seguitissimo profilo Instagram della ragazza non c’è alcuna traccia della gravidanza: a svelare il dolce segreto di Federica è stata infatti sua madre, Norma Sorrentino, che sulla sua pagina ha pubblicato uno scatto mentre bacia il pancione della figlia accompagnandolo con ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 gennaio 2021)aspetta il suo primo figlio dall’attuale fidanzato, Cristian Piccilli, che lei stessa qualche mese fa aveva presentato sui social. La 27enne di Agropoli (Salerno) è stata laa furor di popolo del14 condotto da Alessia Marcuzzi, ovvero l’ultima versione “Nip” del popolare reality show di Canale 5 prima delle ultime due che com’è noto sono state condotte da Barbara d’Urso.del fidanzato Cristian Sul seguitissimo profilo Instagram della ragazza non c’è alcuna traccia della gravidanza: a svelare il dolce segreto diè stata infatti sua madre, Norma Sorrentino, che sulla sua pagina ha pubblicato uno scatto mentre bacia il pancione della figlia accompagnandolo con ...

