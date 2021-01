Grande Fratello | Federica Lepanto è in dolce attesa | l’annuncio della madre

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Per, storica vincitrice del, è stato un anno ricco di emozioni. La ragazza, infatti, aspetta un bambino e per lei il Natale ha avuto sicuramente un altro sapore, pur vivendo tutti una situazione complicata a causa dell’emergenza Coronavirus. A svelare la gravidanza è stata sua, Norma Sorrentino. Quest’ultima ha pubblicato L'articolo

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - FilippoBerna : @Geakaren @diodeglizilla Ma anche perché guarda il grande fratello - erosseba : @Mihai_eduard_r @GuidoCrosetto @FmMosca @matteosalvinimi E tu vai a contarli invece di guardare il grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

LiberoQuotidiano.it

Per Federica Lepanto, storica vincitrice del Grande Fratello, è stato un anno ricco di emozioni. La ragazza, infatti, aspetta un bambino e per lei il ...Elisabetta Gregoraci si è buttata alle spalle il suo Grande Fratello Vip e la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli ed è volata a Dubai per La showgirl calabrese ha osato un po' troppo ed è fin ...