Governo: Renzi, ‘se Conte ha deciso di sfidarci in aula perché ha voti responsabili ci vada’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Se, come sembra, il presidente del Consiglio vuole andare in aula per fare la conta dei responsabili, cioè per sfidare una forza politica, lo faccia, è suo diritto, forse suo dovere”. Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post. “Se Conte è convinto, da come si sta comportando, di avere i numeri, io lo rispetto, è la democrazia parlamentare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Se, come sembra, il presidente del Consiglio vuole andare inper fare la conta dei, cioè per sfidare una forza politica, lo faccia, è suo diritto, forse suo dovere”. Lo dice Matteoa Tg2 Post. “Seè convinto, da come si sta comportando, di avere i numeri, io lo rispetto, è la democrazia parlamentare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - CarloCalenda : Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT d… - borghi_claudio : @marinodellupo @caterina_betti Renzi al governo è cascato come una pera alla prima richiesta UE (il bail in) perchè… - Keynesblog : RT @Federic49238225: Non mi considero complottista, ma una tale batteria di fuoco politico/mediatica per fare cadere un governo non si era… - Adriana01466332 : @Drittorovescio_ Questa non è un'intervista, è un racconto ! Un po' come Porro con Renzi. Da quando Berlusconi ha d… -