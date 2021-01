Governo | Orlando | ' rimpasto? Prima verifica e convegenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Io credo che bisogna tornare al percorso che ci eravamo dati, lase si può fare un patto di legislatura. Se no si vede se ci sono altre formule o si va a votare". Lo ha detto Andreaa L'aria che tira. "Ripartiamo da lì e vediamo se ci sono le condizioni di una convergenza o no. Se no bisogna prenderne atto e non parlare diperchè se c'è convergenza si discute di una squadra o di come se ne fa un'altra, se è il caso. Ma la scansione logica è questa", ha aggiunto il vice segretario del Pd aggiungendo: "L'organico è una eventualità, se non c'è convergenza programmatica non c'è nemmeno la squadra per realizzarla".