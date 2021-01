Governo: Delrio, 'non siamo per sfasciare coalizione o avventure diverse' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi non siamo per sfasciare questa coalizione o per avventure diverse, la nostra è una azione di stimolo ma dento il perimetro della maggioranza. Noi siamo contrari alle crisi al buio, vogliamo stabilità per gli italiani che hanno già una sofferenza enorme". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio24 a proposito della crisi di Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi nonperquestao per, la nostra è una azione di stimolo ma dento il perimetro della maggioranza. Noicontrari alle crisi al buio, vogliamo stabilità per gli italiani che hanno già una sofferenza enorme". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Grazianoa Radio24 a proposito della crisi di

Toto ministri, nello schema Conte potrebbe entrare anche Bettini

L’ipotesi è di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il mini rimpasto prevederebbe l’entrata di Boschi o Rosato e di Orlando o Delrio. Ma l’ostacolo è Renzi ...

