Governo: Delrio, 'le scelte spettano a Conte, prenda una iniziativa' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi vogliamo che si riparta, lo diciamo da mesi, per il rilancio di una azione di Governo da qui a fine legislatura". Lo ha detto Graziano Delrio a Radio24. Serve "una iniziativa del presidente del Consiglio che tenga insieme la maggioranza, è lui il garante dell'unità, deve assumere una iniziativa che tenga presente le sensibilità delle componenti della sua maggioranza -ha spiegato il capogruppo del Pd alla Camera-. Ci sono questioni aperte, bisogna fare alcune scelte, concrete, scelte guidate e proposte dal presidente del Consiglio, che deve fare una sintesi. Se lui deciderà che c'è bisogno di nuove persone per questa nuova stagione, lo deciderà lui insieme ai leader politici, come si fatto quando è nato il Governo, e lo si propone al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi vogliamo che si riparta, lo diciamo da mesi, per il rilancio di una azione dida qui a fine legislatura". Lo ha detto Grazianoa Radio24. Serve "unadel presidente del Consiglio che tenga insieme la maggioranza, è lui il garante dell'unità, deve assumere unache tenga presente le sensibilità delle componenti della sua maggioranza -ha spiegato il capogruppo del Pd alla Camera-. Ci sono questioni aperte, bisogna fare alcune, concrete,guidate e proposte dal presidente del Consiglio, che deve fare una sintesi. Se lui deciderà che c'è bisogno di nuove persone per questa nuova stagione, lo deciderà lui insieme ai leader politici, come si fatto quando è nato il, e lo si propone al ...

TV7Benevento : Governo: Delrio, 'io ministro? Assolutamente no'... - TV7Benevento : Governo: Delrio, 'le scelte spettano a Conte, prenda una iniziativa'... - FZacchia : @graziano_delrio @Radio24_news Nato contro il populismo il governo a maggioranza populista sia parlamentare che com… - graziano_delrio : Nessuna crisi al buio, nè alleanze improvvisate, ma un rilancio vero dell’azione di governo da fare insieme alla ma… - graziano_delrio : Nato contro il populismo, in Italia c’è un governo che ci ha permesso di uscire dall’isolamento in Europa e che ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Delrio Governo: Delrio, 'non siamo per sfasciare coalizione o avventure diverse' SardiniaPost Governo: Delrio, 'le scelte spettano a Conte, prenda una iniziativa'

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi vogliamo che si riparta, lo diciamo da mesi, per il rilancio di una azione di governo da qui a fine legislatura". Lo ha detto Graziano Delrio a Radio24. Serve "una ...

Governo: Delrio, 'non siamo per sfasciare coalizione o avventure diverse'

Roma, 7 gen (Adnkronos) - 'Noi non siamo per sfasciare questa coalizione o per avventure diverse, la nostra è una azione di stimolo ma dento ...

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi vogliamo che si riparta, lo diciamo da mesi, per il rilancio di una azione di governo da qui a fine legislatura". Lo ha detto Graziano Delrio a Radio24. Serve "una ...Roma, 7 gen (Adnkronos) - 'Noi non siamo per sfasciare questa coalizione o per avventure diverse, la nostra è una azione di stimolo ma dento ...