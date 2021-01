Governo: Bonetti, 'pronta alle dimissioni' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Sono pronta alle dimissioni, rimango una donna libera e sono chiamata a esercitare liberamente il giuramento che ho fatto sulla Costituzione". Lo ha detto Elena Bonetti a SkyTg24. "Sono una donna che sceglie di servire il Paese con le proprie idee. Ma se questo non è possibile, una politica che mi chiede di rinunciare ai miei valori non mi appartiene, una politica esercizio di potere, torno con grande dignità e gratitudine a fare il lavoro che ho sempre svolto", ha aggiunto la ministra della Famiglia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Sono, rimango una donna libera e sono chiamata a esercitare liberamente il giuramento che ho fatto sulla Costituzione". Lo ha detto Elenaa SkyTg24. "Sono una donna che sceglie di servire il Paese con le proprie idee. Ma se questo non è possibile, una politica che mi chiede di rinunciare ai miei valori non mi appartiene, una politica esercizio di potere, torno con grande dignità e gratitudine a fare il lavoro che ho sempre svolto", ha aggiunto la ministra della Famiglia.

