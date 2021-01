Governo: Bellanova, 'senza risposte io sarò senatrice di opposizione' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Se sarò ministro al termine del prossimo Cdm? Dipende se arriveranno risposte, perché se invece cercherà i responsabili, il presidente del Consiglio mi troverà al Senato a svolgere il mio ruolo di senatrice di opposizione". Lo dice Teresa Bellanova al Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Seministro al termine del prossimo Cdm? Dipende se arriveranno, perché se invece cercherà i responsabili, il presidente del Consiglio mi troverà al Senato a svolgere il mio ruolo didi". Lo dice Teresaal Tg4.

fattoquotidiano : Ora Italia viva usa pure i vaccini per attaccare il governo. Bellanova: “Fare chiarezza sul piano”. Sileri: “Tutti… - Adnkronos : #Governo, @TeresaBellanova: 'In Cdm teatrino imbarazzante tra Pd e M5s' - Oznets12 : RT @Rinaldi_euro: Ma la #Bellanova è ancora ministro? Mi sorge il dubbio perché a @rete4 non ha fatto altro che criticare il governo! È già… - abussola57 : RT @GHINODITACCO18: La Bellanova parla al Tg4 criticando il governo di cialtroni di cui fa parte. Andate tutti a casa cialtroni! #Governode… - IL_IGNORANTE : BELLANOVA o il contrario. ...Ma anche voi state assistendo allo spettacolo della Bellanova che si lamenta per tutto… -