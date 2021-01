Gori commenta l’attacco americano | Belotti | “Sprezzante ed elitario”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli statunitensi che hanno assaltato il Campidoglio mercoledì 6 gennaio chi sono? “Proletari, mi verrebbe da dire. Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato che li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti?” è l’opinione del sindaco di Bergamo Giorgio, che su Twitter ha voluto rendere pubblico il suo pensiero sui fatti avvenuti a Washington mentre in Italia era l’ora di cena. L’uscita del primo cittadino bergamasco ha ovviamente scatenato moltissime reazioni. E se su Twitterha trovato anche tanti utenti che la pensano come lui, su Facebook sono piovute critiche. A far arrabbiare maggiormente il mondo dei social è l’accostamento proletari-poveracci. Guardo e riguardo queste persone sfilare. Chi sono? Proletari, mi verrebbe da dire. Poveracci ...