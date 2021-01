Gli epic fail di Ivanka Trump: tagga il cantante Meat Loaf al posto di Donald e osanna i «patrioti» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli scontri di Capitol Hill, con i sostenitori di Donald Trump che hanno assaltato il Congresso, hanno provocato morti, feriti, arresti, una crisi profonda della democrazia americana. È successo tutto in poche ma concitate ore, raccontate sui social anzitutto dal presidente in carica Donald Trump – che ha continuato a postare frasi di incitamento ai manifestanti che gli sono costate un ban (per ora) temporaneo da Twitter, Facebook e Instagram – ma anche da sua figlia Ivanka, che ha commesso un epic fail dopo l’altro. Forse per la fretta e l’agitazione, ma non solo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli scontri di Capitol Hill, con i sostenitori di Donald Trump che hanno assaltato il Congresso, hanno provocato morti, feriti, arresti, una crisi profonda della democrazia americana. È successo tutto in poche ma concitate ore, raccontate sui social anzitutto dal presidente in carica Donald Trump – che ha continuato a postare frasi di incitamento ai manifestanti che gli sono costate un ban (per ora) temporaneo da Twitter, Facebook e Instagram – ma anche da sua figlia Ivanka, che ha commesso un epic fail dopo l’altro. Forse per la fretta e l’agitazione, ma non solo.

gli_immorali : RT @PoliticaPerJedi: Delle implicazioni politiche si parlerà in eterno sui libri di storia, ma quello di stasera è stato innanzitutto un ep… - Francisca_Lam : @Cremo_A Io adoro quelli con gli epic fails - ScrittureRai : @PoliticaPerJedi Gli hanno aperto transenne e portoni, ci hanno fatto selfie. Epic fail della democrazia, non della sicurezza. - Monica_ItaliaV : @PoliticaPerJedi Più che epic fail diciamo che gli hanno spalancato le porte del Campidoglio. - Epic_Willy : RT @rosmellomood: Quindi ricapitolando gli aerei per la prossima settimana: Dayane quello con bubi Rosmello spagnolo Rosmello Rosalinda E… -

