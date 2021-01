Gli anziani britannici rifiutano il vaccino Pfizer | “Aspettiamo quello inglese”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Londra, 7 gen – GliilCovid-19 e non si presentano all’appuntamento per la vaccinazione perché preferiscono «aspettare». E’ accaduto a Stockton-on-Tees, nel Nord-Est del Paese. Lo riferisce il Daily Mail. GliilSecondo il dottor Paul Williams, che sta somministrando il, gli ultraottantenni hanno storto il naso davanti alle iniezioni, insistendo per avere il siero di Oxford. Perché il prezioso farmaco non andasse sprecato è stato necessario mobilitare 10 agenti di polizia che hanno ricevuto le dosi dial posto deglirecalcitranti. Una ...

Ritorno a scuola con cani anti-Covid, gli animali in azione oggi in un liceo a Bolzano Alla ripresa delle lezioni in presenza i cani addestrati per individuare il coronavirus hanno effettuato un primo ...Nel giro di pochi giorni, al massimo entro la prossima settimana, si chiuderà la prima fase delle vaccinazioni anti-Covid, con la prima dose somministrata, per quasi tutti gli anziani ospiti delle strutture.