Giulio Pretelli: "Pierpaolo si è comportato male"/ "Elisabetta lo avrebbe aspettato" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giulio Pretelli rimprovera il fratello Pierpaolo e torna a parlare del rapporto con Elisabetta Gregoraci svelando nuovi retroscena Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)rimprovera il fratelloe torna a parlare del rapporto conGregoraci svelando nuovi retroscena

ariianicali : RT @erikaconlak95: In un mondo di Giulio Pretelli che sfrutta la popolarità datagli dal fratello per buttare merda su una ragazza di 27 ann… - Chedupl1 : RT @erikaconlak95: In un mondo di Giulio Pretelli che sfrutta la popolarità datagli dal fratello per buttare merda su una ragazza di 27 ann… - ineedhugsofthem : RT @erikaconlak95: In un mondo di Giulio Pretelli che sfrutta la popolarità datagli dal fratello per buttare merda su una ragazza di 27 ann… - demz0892 : RT @erikaconlak95: In un mondo di Giulio Pretelli che sfrutta la popolarità datagli dal fratello per buttare merda su una ragazza di 27 ann… - Chiara_872 : RT @Lucrezi26552173: Giulio pretelli : Giulia ha detto a Pier che Elisabetta aveva qualcuno fuori e per questo lui si distaccato Amore ma l… -