Giulia De Lellis esce allo scoperto: "Sto ingrassando" ecco perché (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giulia De Lellis, da tempo combatte con problemi legati alla pelle, soprattutto per via di rossori e irritazioni cutanee. Nella giornata di ieri, l'influencer si è mostrata a nudo per diffondere un messaggio di skin positivity parlando anche dei suoi chili di trovo. L'influencer Giulia De Lellis fa spesso parlare di sé. Questa volta la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

