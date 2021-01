Giugliano | tamponi rapidi per i cittadini | l’iniziativa dei medici di famiglia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano tamponi

Il Meridiano News

GIUGLIANO – Unità mobile per i tamponi rapidi a Giugliano, l’iniziativa voluta dal Ministero della Salute e messa in piedi grazie all’impegno dalla CoMeF, Cooperativa Medici di Famiglia rappresentata ...Stampa. E’ di 1366 il numero di positivi in Campania nelle ultime 24 ore. 1294 le persone asintomatiche 72 quelle che presentano sintomi. I guariti sono 1364. Positivi del giorno: 1.366. di cui:. Asin ...