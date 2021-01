Giudice Sportivo Serie A: la decisione per Nandez. Tutti i verdetti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti relativi alla sedicesima giornata di Serie A: ecco la decisione su Nandez del Cagliari Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso i verdetti relativi alla sedicesima giornata di campionato. Due giornate di squalifica per il centrocampista del Cagliari Nandez: anche un’ammenda di 5mila euro. Una giornata di squalifica a Ardian (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Genoa). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha emesso irelativi alla sedicesima giornata diA: ecco lasudel Cagliari IldiA ha emesso irelativi alla sedicesima giornata di campionato. Due giornate di squalifica per il centrocampista del Cagliari: anche un’ammenda di 5mila euro. Una giornata di squalifica a Ardian (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Genoa). Leggi su Calcionews24.com

