Giorgia Meloni e quell’agnellino di Trump che “chiede di fermare le violenze”

(Di giovedì 7 gennaio 2021)ha avuto il coraggio di pubblicare un post sui suoi social in cui commentava i disordini che hanno portato all’assalto del congresso e all’evacuazione dei senatori e alla morte di Ashli Babbit, una supporter dicolpita dalle forze dell’ordine. Secondoha chiesto che le “cessino subito”: Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che lecessino subito come chiesto dal Presidente. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione negli USA possa tornare al più presto alla normalità Peccato che sia stato proprioa richiamare un’orda di matti, i suoi supporter, a Washington: Peccato che siano due ...

Salvini,considerato insieme a Giorgia Meloni il leader più vicino a Trump,ha preso le distanze via Twitter:"La vio- lenza non è mai la soluzione. Viva la Libertà e la Democrazia". Meloni si au- gura ...Il partito di Giorgia Meloni ormai da settimane sta raccogliendo in tutta Italia centinaia di migliaia di firme per "rispedire al mittente l’attuale governo". Una iniziativa con cui Fd’I punta a ...