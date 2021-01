Giorgia Meloni augura ‘buon lavoro’ a Biden. “Collaboreremo con gli Usa nell’interesse italiano” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Oggi il Congresso americano ha proclamato l’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. A lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro“. Così Giorgia Meloni all’indomani del blitz dei sostenitori di Donald Trump nel cuore della politica Usa, Capitol Hill. Una volta evacuati dalla sede del Parlamento, deputati e senatori hanno concluso l’elezione per la ratifica di Biden. Giorgia Meloni augura buon lavoro a Biden La leader di Fratelli d’Italia si congratula con il nuovo presidente Usa e non nasconde le difficoltà sul suo cammino. “Sarà il suo un mandato impegnativo. Che avrà tra le priorità quella di riportare concordia in una nazione profondamente divisa. E sarà responsabilità di tutti lavorare per riportare un clima sereno nella nazione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Oggi il Congresso americano ha proclamato l’elezione di Joealla presidenza degli Stati Uniti. A lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro“. Cosìall’indomani del blitz dei sostenitori di Donald Trump nel cuore della politica Usa, Capitol Hill. Una volta evacuati dalla sede del Parlamento, deputati e senatori hanno concluso l’elezione per la ratifica dibuon lavoro aLa leader di Fratelli d’Italia si congratula con il nuovo presidente Usa e non nasconde le difficoltà sul suo cammino. “Sarà il suo un mandato impegnativo. Che avrà tra le priorità quella di riportare concordia in una nazione profondamente divisa. E sarà responsabilità di tutti lavorare per riportare un clima sereno nella nazione ...

