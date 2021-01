Gigante maschile Adelboden 8 gennaio 2020 in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il programma del primo slalom Gigante maschile di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La competizion e si sposta in svizzera dopo la gara di Zagabria tra le porte strette. Tanti i candidati alla vittoria nel primo giorno della tappa elvetica. La gara è in programma venerdì 8 gennaio, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il programma del primo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. La competizion e si sposta in svizzera dopo la gara di Zagabria tra le porte strette. Tanti i candidati alla vittoria nel primo giorno della tappa elvetica. La gara è in programma venerdì 8, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

