Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina. È stata sua madre a convincerla a lasciarmi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”. Inizia così il racconto di Gianluigi Martino, 36anni, manager nel mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Valeria Marini, al settimanale Oggi, a cui è tornato a parlare dei motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. “Fui l’unico a sostenere Valeria in un momento difficile in cui aveva litigato con la madre. Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”. Inizia così il racconto di, 36anni, manager nel mondo dello spettacolo ed exdi, al settimanale Oggi, a cui è tornato a parlare dei motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. “Fui l’unico a sostenerein un momento difficile in cui aveva litigato con launamentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma ...

Noovyis : (Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina. È stata sua madre a con… - DSpettacolo : Valeria Marini accusa, Gianluigi Martino risponde. E lo fa parlando della loro storia d'amore anche contro il suo v… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: L'EX DI VALERIA MARINI GIANLUIGI MARTINO: OGNI SERA PIANGEVA COME UNA BAMBINA. LA MADRE... - _DAGOSPIA_ : L'EX DI VALERIA MARINI GIANLUIGI MARTINO: OGNI SERA PIANGEVA COME UNA BAMBINA. LA MADRE... - infoitcultura : Valeria Marini, ex fidanzato Gianluigi Martino choc: “Per me lei è morta” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Martino Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina Il Fatto Quotidiano Serena Bortone, sfogo in diretta contro il suo staff: il video, è furibonda

Serena Bortone è apparsa davvero infuriata per ciò che è successo in diretta: il video, si scaglia contro il suo staff dietro le quinte.

Valeria Marini, parla il suo ex fidanzato Gianluigi Martino: “Io la amavo. E ora denuncio tutti” – ESCLUSIVO

I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul settimanale Oggi in edicola ...

Serena Bortone è apparsa davvero infuriata per ciò che è successo in diretta: il video, si scaglia contro il suo staff dietro le quinte.I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul settimanale Oggi in edicola ...