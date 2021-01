Gianluigi Martino/ "Io ho lasciato Valeria Marini. Sono stato accusato di essere gay" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gianluigi Martino, ex fidanzato di Valeria Marini, racconta la sua versione della storia: "Sono stato io a lasciare lei, perché non approvavo alcune scelte". Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021), ex fidanzato di, racconta la sua versione della storia: "io a lasciare lei, perché non approvavo alcune scelte".

FQMagazineit : Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina. È stata sua madre a conv… - Noovyis : (Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina. È stata sua madre a con… - DSpettacolo : Valeria Marini accusa, Gianluigi Martino risponde. E lo fa parlando della loro storia d'amore anche contro il suo v… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: L'EX DI VALERIA MARINI GIANLUIGI MARTINO: OGNI SERA PIANGEVA COME UNA BAMBINA. LA MADRE... - _DAGOSPIA_ : L'EX DI VALERIA MARINI GIANLUIGI MARTINO: OGNI SERA PIANGEVA COME UNA BAMBINA. LA MADRE... -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Martino Gianluigi Martino, l’ex fidanzato di Valeria Marini: “Ogni sera piangeva come una bambina Il Fatto Quotidiano Serena Bortone, sfogo in diretta contro il suo staff: il video, è furibonda

Serena Bortone è apparsa davvero infuriata per ciò che è successo in diretta: il video, si scaglia contro il suo staff dietro le quinte.

Valeria Marini, parla il suo ex fidanzato Gianluigi Martino: “Io la amavo. E ora denuncio tutti” – ESCLUSIVO

I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul settimanale Oggi in edicola ...

Serena Bortone è apparsa davvero infuriata per ciò che è successo in diretta: il video, si scaglia contro il suo staff dietro le quinte.I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul settimanale Oggi in edicola ...