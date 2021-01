GIA’ PARTITA L’INCHIESTA SUI 400 MILIONI DI DOLLARI INVIATI DA OBAMA IN ITALIA PER AGEVOLARE LA FRODE ELETTORALE USA, SOTTO L’OMBRA OCCULTA DEL VATICANO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano ad arrivare notizie sempre più circostanziate sul Coinvolgimento dell’ ITALIA nei brogli elettorali americani. Per capire meglio la prima evoluzione potete leggere il mio articolo di ieri al seguente link FRODE ELETTORALE USA: “IL POTERE ITALIANO TREMA” – Database ITALIA FRODE ELETTORALE USA: “IL POTERE ITALIANO TREMA” L’ex agente CIA Bradley Johnson in queste ore fa un elenco preciso di ITALIAni coinvolti in questo scandalo. Dal Generale Graziano, al diplomatico Stefano Serafini inviato in ITALIA per impostare la truffa.C’è già in corso un’indagine che vede il già noto Arturo D’Elia, ex capo del Dipartimento Informatico di Leonardo SpA, che è stato accusato dalla Procura della Repubblica di Napoli ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano ad arrivare notizie sempre più circostanziate sul Coinvolgimento dell’nei brogli elettorali americani. Per capire meglio la prima evoluzione potete leggere il mio articolo di ieri al seguente linkUSA: “IL POTERENO TREMA” – DatabaseUSA: “IL POTERENO TREMA” L’ex agente CIA Bradley Johnson in queste ore fa un elenco preciso dini coinvolti in questo scandalo. Dal Generale Graziano, al diplomatico Stefano Serafini inviato inper impostare la truffa.C’è già in corso un’indagine che vede il già noto Arturo D’Elia, ex capo del Dipartimento Informatico di Leonardo SpA, che è stato accusato dalla Procura della Repubblica di Napoli ...

