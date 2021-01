GfVip, Tommaso contro Mario: perché tanto accanimento? (Di giovedì 7 gennaio 2021) I confessionali sono sempre un momento molto interessante del GfVip, e quelli di Tommaso stanno facendo sorgere molti punti di domanda. perché tanto accanimento nei confronti di Mario Erimito? Cosa è successo tra loro? LEGGI ANCHE: — GfVip, Tommaso Zorzi rivela il vero motivo dell’avvicinamento tra Dayane Mello e Mario Ermito Tra i nuovi inquilini entrati nella casa il 18 dicembre scorso, c’è Mario Ermito. Da poco più di 20 giorni all’interno della casa del GfVip, Mario ha già destato l’attenzione del pubblico. O meglio: desta curiosità l’acredine che Tommaso Zorzi ha nei suoi confronti. Tommaso, amore della zia, ma perchè non ci ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) I confessionali sono sempre un momento molto interessante del, e quelli distanno facendo sorgere molti punti di domanda.nei confronti diErimito? Cosa è successo tra loro? LEGGI ANCHE: —Zorzi rivela il vero motivo dell’avvicinamento tra Dayane Mello eErmito Tra i nuovi inquilini entrati nella casa il 18 dicembre scorso, c’èErmito. Da poco più di 20 giorni all’interno della casa delha già destato l’attenzione del pubblico. O meglio: desta curiosità l’acredine cheZorzi ha nei suoi confronti., amore della zia, ma perchè non ci ...

trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Stefania, Samantha, Maria Teresa, Tommaso, Dayane,… - Barbara24367112 : RT @MatteoFreschini: Giulia dopo l'aereo gregorelli: 'ma tu all'inizio non andavi d'accordo con lei giusto?' Tommaso: 'no, io sono sempre… - Ziopapo2 : Quanta roba ragazzi! ?? #tzvip #GFVIP @tommaso_zorzi #zorzando #zorpini #Zelletta - MatteoFreschini : Dayane “Pierpaolo guardava Elisabetta con degli occhi con cui non guarda Giulia” Tommaso “io non sarei stato in g… -