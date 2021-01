GFVip, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Cosa sono per te?” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Messa da parte l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli si è concentrato ad approfondire la sua conoscenza con Giulia Salemi. I due sono sempre più vicini e ormai appaiono come una vera e propria coppia. Tuttavia, Pretelli chiede conferme, forse per evitare la situazione creatasi con l’ex moglie di Flavio Briatore. LE POLEMICHE SUL L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Messa da parte l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci,si è concentrato ad approfondire la sua conoscenza con. I duesempre più vicini e ormai appaiono come una vera e propria coppia. Tuttavia,chiede conferme, forse per evitare la situazione creatasi con l’ex moglie di Flavio Briatore. LE POLEMICHE SUL L'articolo

GrandeFratello : Tirare i remi in barca per Giulia e Pierpaolo? Mai... il consiglio del papà di Giulia riscalda il cuore. #GFVIP - trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - GrandeFratello : Siamo stati crudeli con Pierpaolo... ma la gioia ora è ancora più grande! ??#GFVIP - Yranidro : L'unica a festeggiare con Giulia, MTR e naturalmente Pierpaolo. Pietosi tutti gli altri. #gfvip - atLaura__ : L'intervista di Ariadna conferma solo quello che già pensavo di Pierpaolo da giorno 1. Mai cambiata opinione su di… -