GfVip | ‘deplorevole’ | Stefania commenta le parole di Antonella Elia

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un episodio veramente spiacevole, inutile e avvilente quello avvenuto nella scorsa puntata delè entrata nella casa per confrontarsi con Samantha de Grenet, il web insorge contro di lei e ancheOrlando dice la sua. LEGGI ANCHE: ‘Sei una cretina’, rapporto compromesso all’interno della casa delIn un’epoca in cui si lotta per far passare il messaggio che la bellezza di una donna non sta nel suo aspetto fisico, lascia l’amaro in bocca l’attacco chesferra contro la De Grenet proprio usando questo argomento. Un siparietto veramente deplorevole. Facciamo un breve recap. Laviene mandata nella casa per un confronto con la De Grenet (dopo tutti gli scherzi e i botta e risposta delle scorse settimane). ...