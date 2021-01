GF Vip | Pierpaolo mette alle strette Giulia | “Cosa sono per te?” Lei confessa i suoi sentimenti VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In queste ore, nella casa del GF Vip c’è stato un grandissimo avvicinamento tra. I due silasciati andare a coccole molto intense, al punto che Pretelli ha sentito il bisogno di sapere dalla Salemi quali fossero i. La ragazza, dopo un po’ di imbarazzo, ha deciso di aprirsi e di rivelare al coinquilino esattamenteprova per lui e come lo reputa in questa esperienza. Le sue parolestate sorprendenti. Vediamo tutto nel dettaglio.hanno creato un’intesa davvero forte nella casa del GF Vip. La coppia si è scambiata baci appassionati e tenere ...