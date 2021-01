Gf Vip, Maria Teresa Ruta, retroscena su Alberto di Monaco: l’avreste mai detto? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Durante l’ultima serata del Gf Vip, Maria Teresa Ruta ha raccontato l’episodio scottante. Il Grande Fratello e i telespettatori sono venuti così a conoscenza delle avances di Alberto di Monaco Il racconto inaspettato di Maria Teresa Ruta ha sopreso tutti al Gf Vip (Instagram)L’ultima serata del Gf Vip ha regalato agli spettatori tante emozioni e anche un’inaspettata confessione. La showgirl ha infatti raccontato di esser stata corteggiata in vita sua anche da un uomo dal sangue blu: Alberto di Monaco. Il l’ex playboy del Principato le fece delle avances molto esplicite. Ma lei rifiutò perché era sposata con il giornalista Amedeo Goria. L’episodio è avvenuto durante una serata di gala di quache anno ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Durante l’ultima serata del Gf Vip,ha raccontato l’episodio scottante. Il Grande Fratello e i telespettatori sono venuti così a conoscenza delle avances didiIl racconto inaspettato diha sopreso tutti al Gf Vip (Instagram)L’ultima serata del Gf Vip ha regalato agli spettatori tante emozioni e anche un’inaspettata confessione. La showgirl ha infatti raccontato di esser stata corteggiata in vita sua anche da un uomo dal sangue blu:di. Il l’ex playboy del Principato le fece delle avances molto esplicite. Ma lei rifiutò perché era sposata con il giornalista Amedeo Goria. L’episodio è avvenuto durante una serata di gala di quache anno ...

