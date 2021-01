GF Vip, Dayane Mello rivela “Ho tentato il suicidio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La gieffina Dayane Mello ha fatto una rivelazione a Mario Ermito: quando aveva sedici anni la modella ha tentato il suicidio. La vita della modella brasiliana del Grande Fratello Vip, Dayane Mello, non è stata molto facile. All’attore pugliese, Mario Ermito, ha fatto una confessione choc. All’età di 16 anni la modella ha tentato il L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 7 gennaio 2021) La gieffinaha fatto unazione a Mario Ermito: quando aveva sedici anni la modella hail. La vita della modella brasiliana del Grande Fratello Vip,, non è stata molto facile. All’attore pugliese, Mario Ermito, ha fatto una confessione choc. All’età di 16 anni la modella hail L'articolo Curiosauro.

Il conduttore ha quindi rimarcato che vede un testa a testa Zorzi – Mello, anche se in cuor suo tifa per un’altra concorrente. Su tutti e tutte Dayane Mello. Francesco Facchinetti e il pronostico su c ...

‘Grande Fratello Vip’ Nella mattinata sul cielo sopra la Casa arrivano aerei che suscitano gioie ma anche tante perplessità!

Stamattina nel cielo sopra la Casa del Grande Fratello Vip sono arrivati numerosi aerei che hanno suscitato gioie e perplessità. Cominciamo da quelli positivi: innanzitutto Andrea Zelletta ha ricevuto ...

