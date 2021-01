GF Vip 5 | salta la puntata di venerdì | c’entra Antonella Elia?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 gennaio 2021)prossimo, 8 gennaio 2021, il Grande Fratello Vip 5 non andrà in onda. Per tutto gennaio, il reality show di Canale 5 avrà a disposizione un unico serale, quello del lunedì; probabilmente (ma non è ancora certo) per riavere i due appuntamenti settimanali cui siamo stati abituati in questa stagione occorrerà aspettare febbraio, quando cioè il programma sarà in dirittura d’arrivo, anche se non finirà il 9 settembre come annunciato inizialmente bensì alla fine del mese. E sul web cominciato a circolare i dubbi: Mediaset ha preso questa decisione di sospendere momentaneamente ladelper prendere tempo per capire cosa fare sulla questione? L’opinionista ha pesantemente offeso Samantha De Grenet e la cosa ha suscitato le veementi proteste del web. Si parla anche di un ...