Germania 2021, l’anno dell’iperpolitica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2021 sarà un anno in cui in Germania la politica la farà da padrona. Tra congressi di partito, elezioni regionali e comunali per finire con le elezioni federali, gli equilibri della politica tedesca saranno stravolti. Non sarà solo l’anno del congedo di Angela Merkel, ma anche quello che ci dirà cosa faranno i Verdi tedeschi da grandi, se per i socialdemocratici c’è ancora un futuro da grande partito di massa, se la Linke continuerà a governare nell’unica regione guidata da un suo esponente, la Turingia, ed infine cosa ne sarà della destra radicale di AfD. Il calendario della politica prevede subito un inizio spettacolare con il congresso dei cristiano democratici (CDU) che si svolgerà interamente online. Il primo vero congresso di un partito tedesco online. La corsa a tre tra Armin Laschet, (Ministro-Presidente del Nord-Reno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilsarà un anno in cui inla politica la farà da padrona. Tra congressi di partito, elezioni regionali e comunali per finire con le elezioni federali, gli equilibri della politica tedesca saranno stravolti. Non sarà solodel congedo di Angela Merkel, ma anche quello che ci dirà cosa faranno i Verdi tedeschi da grandi, se per i socialdemocratici c’è ancora un futuro da grande partito di massa, se la Linke continuerà a governare nell’unica regione guidata da un suo esponente, la Turingia, ed infine cosa ne sarà della destra radicale di AfD. Il calendario della politica prevede subito un inizio spettacolare con il congresso dei cristiano democratici (CDU) che si svolgerà interamente online. Il primo vero congresso di un partito tedesco online. La corsa a tre tra Armin Laschet, (Ministro-Presidente del Nord-Reno ...

Il 2021 sarà un anno in cui in Germania la politica la farà da padrona. Tra congressi di partito, elezioni regionali e comunali per finire con le elezioni federali, gli equilibri della ...