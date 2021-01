Genoa Bologna | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una Serie A che non si ferma mai. Sabato 9 gennaio andrà in scena, seconda gara della diciassettesima giornata. Teatro del match sarà il Renato Dall’Ara di. Come arrivano le squadre? Il ritorno di Ballardini sulla panchina delsembra aver rivitalizzato leggermente la squadra. Tre punti contro lo Spezia ed uno conquistato con la Lazio. Nell’ultimo turno è comunque arrivata la prima sconfitta della nuova gestione contro il Sassuolo. La situazione in classifica continua ad essere preoccupante: penultimo posto e undici punti. Eppure la zona salvezza è distante solo un punto e mai dare per morto il Grifone. Ilè reduce dal pareggio amaro contro l’Udinese per 2-2, un risultato che porta i felsinei a cinque pareggi consecutivi. La squadra di Mihajlovi? non vince ...