Genoa-Bologna 9 gennaio ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ballardini contro Mihajlovic a Marassi per un pomeriggio particolarmente importante per il, al penultimo posto in classifica dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo e alla ricerca di tre punti contro ilche invece ha sprecato l’occasione di allontanarsi dalla zona calda della classifica facendosi raggiungere due volte dal Verona in una partita InfoBetting: Scommesse Sportive e