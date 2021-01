Generale Lorenzo Falferi nuovo Comandante Provinciale Carabinieri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, proveniente dal Comando Generale dell’Arma, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale, e’ il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. Subentra al Generale di Brigata Francesco Gargaro destinato al superiore incarico di Comandante della Legione Carabinieri ‘Sardegna’, dopo essere stato al Comando dei Carabinieri della Provincia di Roma dal 3 settembre 2018. Per il Generale Falferi, 54 anni, coniugato, con un figlio, e’ un ritorno nella Capitale dove, tra il 2001 e il 2005, ha comandato la Compagnia dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Ildi Brigata, proveniente dal Comandodell’Arma, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio del, e’ ildeidi Roma. Subentra aldi Brigata Francesco Gargaro destinato al superiore incarico didella Legione‘Sardegna’, dopo essere stato al Comando deidella Provincia di Roma dal 3 settembre 2018. Per il, 54 anni, coniugato, con un figlio, e’ un ritorno nella Capitale dove, tra il 2001 e il 2005, ha comandato la Compagnia dei ...

Tiburnoofficial : Carabinieri, il Generale Lorenzo Falferi e’ il nuovo Comandante provinciale di Roma. Il Generale di - Ruffino_Lorenzo : Visto che a detta di praticamente tutti la Germania era il benchmark direi che andiamo bene. In generale sia per no… - Daniele91Nap : @erdryck @Torrenapoli1 La differenza sai quale è? Che contro il Lecce e in generale quel Napoli correva fino al 95'… - LoreTheGoalie : @Ruffino_Lorenzo In parte è un riscontro che qualità di certe sanità regionali, checché se ne dica, rimane alta com… - FrancescoPomona : @LorenzoTondi @masaccio_ Come dice Lorenzo, questa roba non ha senso in generale. Gli interrogativi veri sono la di… -

Ultime Notizie dalla rete : Generale Lorenzo Generale Lorenzo Falferi nuovo Comandante Provinciale Carabinieri - RomaDailyNews RomaDailyNews Generale Lorenzo Falferi nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Roma

Il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, proveniente dal Comando Generale dell’Arma, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri ...

Caso Suarez, confermata la sospensione per l’ex dg. Cda rinvia sul provvedimento disciplinare

di Chiara Fabrizi e Daniele BoviConfermata la misura interdittiva della sospensione per otto mesi all'ormai ex direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, indagato nell'inchiesta sull ...

Il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, proveniente dal Comando Generale dell’Arma, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri ...di Chiara Fabrizi e Daniele BoviConfermata la misura interdittiva della sospensione per otto mesi all'ormai ex direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, indagato nell'inchiesta sull ...