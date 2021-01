GEL acquista azioni proprie (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra il 21 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, complessive 4.375 azioni proprie ad un prezzo medio pari a 0,735 euro, per un controvalore complessivo di 3.215,625 euro.A seguito degli acquisti comunicati oggi, la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 4.375 azioni proprie, pari a circa lo 0,0608% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, GEL presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 0,75 euro. Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di, approvato dall’Assemblea deglisti del 28 aprile 2020, hato, tra il 21 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, complessive 4.375ad un prezzo medio pari a 0,735 euro, per un controvalore complessivo di 3.215,625 euro.A seguito degli acquisti comunicati oggi, la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 4.375, pari a circa lo 0,0608% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, GEL presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 0,75 euro.

Leonard71816307 : @gyn_lemon Per me la responsabilità non è di nessuno Io faccio i mercati e TUTTI da chi vende a chi acquista usa ma… -

Ultime Notizie dalla rete : GEL acquista GEL acquista azioni proprie Teleborsa GEL acquista azioni proprie

GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ...

Casa della salute e scuole Donati altri gel igienizzanti

Consegnati dispenser per la misurazione della temperatura corporea e l’erogazione di gel igienizzanti alle scuole di Castel Focognano: l’amministrazione comunale ne ha acquistati 11 in totale, uno dei ...

GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ...Consegnati dispenser per la misurazione della temperatura corporea e l’erogazione di gel igienizzanti alle scuole di Castel Focognano: l’amministrazione comunale ne ha acquistati 11 in totale, uno dei ...