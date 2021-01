Gaffe Maratona Mentana su Congresso Usa/ Scambia film “Project X” per video assalto

(Di giovedì 7 gennaio 2021)alladurante l'alUsa di Capitol Hill: in onda immagini delX"te perdei disordini di Washington

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Maratona

Il Sussidiario.net

Gaffe alla Maratona Mentana durante l'assalto al Congresso Usa di Capitol Hill: in onda immagini del film "Project X" scambiate per video Washington ...Enrico Mentana commenta l'assalto al Campidoglio durante la sua maratona, ma le immagini che scorrono in diretta sono quelle di un film ...