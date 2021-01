Gaffe in diretta per Mentana: confonde le scene di un film per l'attacco a Capitol Hill (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesca Galici La diretta ha giocato un tiro mancino a Enrico Mentana, che nei momenti concitati dell'attacco a Capitol Hill ha commentato le scene del film Project X - Una festa che spacca Ieri l'America è stata sconvolta dall'attacco al suo cuore democratico. Migliaia di manifestanti si sono riversati a Capitol Hill per protestare in favore di Donald Trump e contro Joe Biden. Nella giornata di ieri, il parlamento Usa si è riunito per ratificare i voti e confermare la vittoria del candidato dem ma la seduta è stata interrotta dall'assalto. Un enorme buco nella sicurezza ha permesso l'irruzione all'interno di Capitol Hill, che ha costretto i parlamentari a scappare ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesca Galici Laha giocato un tiro mancino a Enrico, che nei momenti concitati dell'ha commentato ledelProject X - Una festa che spacca Ieri l'America è stata sconvolta dall'al suo cuore democratico. Migliaia di manifestanti si sono riversati aper protestare in favore di Donald Trump e contro Joe Biden. Nella giornata di ieri, il parlamento Usa si è riunito per ratificare i voti e confermare la vittoria del candidato dem ma la seduta è stata interrotta dall'assalto. Un enorme buco nella sicurezza ha permesso l'irruzione all'interno di, che ha costretto i parlamentari a scappare ...

