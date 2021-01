Futuro Papu Gomez, Lo Monaco: “L’Atalanta ha fissato il prezzo ma per cederlo serve…” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Papu Gomez numero 10 dell'Atalanta in rotta con la Dea fu scoperto da Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania che lo portò alle pendici dell’Etna nel 2010 prelevandolo dal San Lorenzo. A Tuttomercatoweb Lo Monaco ha detto sul calciatore: "Può giocare dappertutto. E' un facitore di gioco, sta bene ovunque. Juve, Inter, Milan. In fase offensiva determina, come finalizzazione e chiusura dell'azione. L'Atalanta ha fissato il prezzo in 10 milioni ma se riesci a metter dentro qualche giocatore è comunque una buona operazione. 2-3 anni li fa ancora a livello importante". A Itasportpress Lo Monaco ha detto: "Papu Gomez ha raggiunto una maturità globale pazzesca e poi ha grande tecnica e grande velocità. L’argentino inoltre ha un acume e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021)numero 10 dell'Atalanta in rotta con la Dea fu scoperto da Pietro Lo, ex dirigente del Catania che lo portò alle pendici dell’Etna nel 2010 prelevandolo dal San Lorenzo. A Tuttomercatoweb Loha detto sul calciatore: "Può giocare dappertutto. E' un facitore di gioco, sta bene ovunque. Juve, Inter, Milan. In fase offensiva determina, come finalizzazione e chiusura dell'azione. L'Atalanta hailin 10 milioni ma se riesci a metter dentro qualche giocatore è comunque una buona operazione. 2-3 anni li fa ancora a livello importante". A Itasportpress Loha detto: "ha raggiunto una maturità globale pazzesca e poi ha grande tecnica e grande velocità. L’argentino inoltre ha un acume e ...

