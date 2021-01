Frasi Tumblr: ecco le migliori di oggi 7 Gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Frasi Tumblr – Basta poco per esprimere dei sentimenti, delle emozioni, ma a volte trovare le parole giuste non è facile. Tumblr: sono Frasi belle da condividere con amici e persone care, anche sui social come Facebook, Instagram e Whatsapp. Fare riferimento agli aforismi permette di esprimere dei concetti con le parole di chi ha un dono della penna innato. Vediamo insieme qualche frase Tumblr. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.(Mahatma Gandhi) Se una persona ha il potere di farti cambiare umore, allora è veramente importante. (Cappellaio Matto) La tristezza è causata dall’intelligenza. Più comprendi certe cose e più vorresti non comprenderle. (Charles Bukowski) Aveva la strana abitudine di non raccontare nulla. Aveva la tempesta dentro e nessuno lo notava. (Cesare Pavese) Scegli ... Leggi su giornal (Di giovedì 7 gennaio 2021)– Basta poco per esprimere dei sentimenti, delle emozioni, ma a volte trovare le parole giuste non è facile.: sonobelle da condividere con amici e persone care, anche sui social come Facebook, Instagram e Whatsapp. Fare riferimento agli aforismi permette di esprimere dei concetti con le parole di chi ha un dono della penna innato. Vediamo insieme qualche frase. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.(Mahatma Gandhi) Se una persona ha il potere di farti cambiare umore, allora è veramente importante. (Cappellaio Matto) La tristezza è causata dall’intelligenza. Più comprendi certe cose e più vorresti non comprenderle. (Charles Bukowski) Aveva la strana abitudine di non raccontare nulla. Aveva la tempesta dentro e nessuno lo notava. (Cesare Pavese) Scegli ...

