Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 7 Gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questo primo giorno post feste natalizie è passato, speriamo indenne per tutti. Ora è giunto il momento di dedicarsi un momento di relax e di pausa. Allora è per noi consuetudine scambiarci la buonanotte, e dedichiamola ance a qualcuno di speciale con questa raccolta di Frasi che abbia preparato per voi. La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev) buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattina. (William Shakespeare) So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della ... Leggi su giornal (Di giovedì 7 gennaio 2021)! Questo primo giorno post feste natalizie è passato, speriamo indenne per tutti. Ora è giunto il momento di dedicarsi un momento di relax e di pausa. Allora è per noi consuetudine scambiarci la, e dedichiamola ance a qualcuno di speciale con questa raccolta diche abbia preparato per voi. La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)! Separarsi è un sì dolce dolore, che diròfinché non sarà mattina. (William Shakespeare) So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose...

iusEmanagement : @iuvinale_n @vitalbaa @Rilievoaiace1 @GiovaQuez X @vitalbaa Sicuramente non è automatica la sanzione (l'Ordine ha d… - diorswiftie : quando fai notare a qualcuno che ha sbagliato o semplicemente che non ha capito il concetto di qualcosa, ti rispond… - gvccinjh : @flywithselena_ @Giudeciantiss Ma nessuno nega che sia colpa della produzione, semplicemente credo che non sia stup… - frances56188770 : Prima dello scontro con Elisabetta per le frasi in lavatrice, Dayane e' sempre stata dalla parte di Eli e credeva d… - goldenjonniee : @yolman__ Daje, allora! Butta giù frasi e periodi periodi apparentemente sconnessi tra loro basandoti sul topic del… -