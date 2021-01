Francesco Paolantoni: il drammatico lutto che gli ha stravolto la vita (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesco Paolantoni, il comico e personaggio televisivo italiano, ha raccontato il terribile lutto che gli ha stravolto la vita: ecco la drammatica confessione Fonte foto: FacebookFrancesco Paolantoni è l’attore di teatro e comico molto amato dagli italiani. Lo abbiamo potuto apprezzare nei celebri programmi di Rai Uno, Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show. In pochi, però sanno, del drammatico lutto che gli ha segnato per sempre l’esistenza. Scopriamo insieme che cosa è capitato a Paolantoni attraverso le sue parole in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo, durante la trasmissione Viene da Me, dove si è raccontato, svelando a tutti il retroscena doloroso del suo passato e rivivendo ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021), il comico e personaggio televisivo italiano, ha raccontato il terribileche gli hala: ecco la drammatica confessione Fonte foto: Facebookè l’attore di teatro e comico molto amato dagli italiani. Lo abbiamo potuto apprezzare nei celebri programmi di Rai Uno, Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show. In pochi, però sanno, delche gli ha segnato per sempre l’esistenza. Scopriamo insieme che cosa è capitato aattraverso le sue parole in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo, durante la trasmissione Viene da Me, dove si è raccontato, svelando a tutti il retroscena doloroso del suo passato e rivivendo ...

